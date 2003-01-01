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В 2017 году Ямал продолжит реализацию программы по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья.

В ближайшее время запланированы новоселья в Новом Уренгое. В микрорайоне «Тундровый» завершено строительство четвертого жилого дома, где 280 квартир. Новоселами станут участники программы по переселению из ветхого жилого фонда. Все квартиры передадут собственникам с чистовой отделкой и инженерным оборудованием. Служба государственного строительного надзора ЯНАО выдала заключение о соответствии здания проектной документации и всем требованиям технических регламентов. Микрорайон «Тундровый» является проектом комплексной застройки, реализуемым с 2013 года. Он включает два пятиэтажных и четыре девятиэтажных дома. Из шести домов уже построили четыре. Последние два дома также находятся в высокой степени готовности — идут отделочные работы.