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Череду рабочих поездок по муниципалитетам в 2017 году губернатор Югры Наталья Комарова начала с Нижневартовска.

В столице Самотлора глава округа посетила несколько учреждений социальной сферы. Как нам сообщили в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа, одним из них стала Нижневартовская окружная детская клиническая больница. За 10 лет учреждение превратилось в уникальный медицинский центр, где оказывают высокотехнологичную помощь детям с онкогематологическими нарушениями. Ежегодно в больницу поступает около 40 пациентов со всего округа с впервые выявленным диагнозом. Лечение длится от 1,5 до 2 лет. В 80-90 процентах случаев медикам удается добиться ремиссии у пациентов. Наталья Комарова ознакомилась с ходом лечения маленьких пациентов, пообщалась с родителями и пожелала каждому сил, мужества и веры в мечту.

Также губернатор посетила нижневартовский центр «Аистёнок», предназначенный для детей, оставшихся без попечения родителей. Это одно из четырех учреждений такой направленности в Югре. За более чем 20-летнюю историю через центр прошло около 800 детей. Каждый четвертый из них вернулся в свои кровные семьи, еще полторы сотни воспитанников нашли новых родителей. Наталья Комарова осмотрела жилые комнаты, классные кабинеты, а во время чаепития рассказала воспитанникам центра, легко ли быть губернатором.