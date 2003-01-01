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Автомобилистам Югры приходится нелегко в эти зимние деньки. Мало того, что сама эксплуатация автомобиля в аномальные сибирские холода дело непростое, так вдобавок к ним еще и любые попытки и ухищрения спасти родное четырехколесное имущество пресекаются на корню.

В Мегионе на днях оштрафовали 7 жителей, которые, пытаясь обогреть двигатели собственных машин при помощи установленных под капотом электрокотлов, протянули провода из не менее собственных квартир. Административная комиссия в администрации города посчитала это нарушением правил благоустройства, утвержденных в муниципалитете. Они, кстати, запрещают вынос электрических проводов за пределы фасадов зданий. Теперь каждый из нерадивых мегионцев должен выплатить штраф от 500 до 1000 рублей. Вот и приходится выбирать — то ли платить штраф за обогрев, то ли таксисту за проезд от дома до работы в холодную погоду.

А в Нягани тем временем активно штрафуют нерадивых автомобилистов за парковку на газонах… в январе. Вне зависимости от времени года и цвета участка земли по правилам благоустройства за эту провинность положен штраф в три тысячи рублей. Так что прежде чем парковаться, внимательно приглядитесь к сугробам. Вдруг под ним скрывается не просто участок земли, а газон.