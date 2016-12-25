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В Муравленко на минувшей неделе состоялся премьерный показ короткометражного фильма «Теряться». Это дебютная работа местного начинающего режиссёра Айсуна Саттарзаде. Бюджет для фильма собирали всем миром. Часть средств была получена на модной в сегодняшние дни краудфандинговой платформе, где пожертвовать любую сумму на реализацию интересного проекта может любой желающий. Другую часть бюджета дал грант департамента молодежной политики и туризма ЯНАО. Оставшуюся половину бюджета фильма из личных средств собрала команда единомышленников режиссера.

Фильм рассказывает об истории двух одиноких людей, решивших порвать с прошлым и убежать из той обстановки, в которой находились. По задумке режиссера они случайно встретились, вот только хэппи энда не произошло. Как рассказал сам автор, он хотел показать, что в ту секунду, когда мы вольно или невольно отворачиваемся от близкого человека, с ним может произойти все что угодно. Айсун отметил, что открыт для творчества, он готов обсуждать свою работу и интересные задумки в соцсетях.