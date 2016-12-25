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На улицах Ханты-Мансийска появляются новые контейнеры. Учитывая, что только-только начался Год экологии в РФ, многие подумают, что эти сооружения как-то связаны с раздельным сбором мусора или схожими вещами. А вот и нет! Емкости предназначены для хранения реагентов коммунальными службами.

Дорожно-эксплуатационные предприятия решили пойти новым путем и заблаговременно создать запас противогололедных веществ в тех местах города, где они востребованы. Таковыми посчитали улицы Мира, Чехова, Калинина, Энгельса, Гагарина, Строителей, Комсомольскую, Пионерскую, Строителей, Студенческую, Ямскую. Всего будет установлено 55 контейнеров объемом в четверть куба. Они расположатся возле остановок общественного транспорта с наиболее интенсивным пассажиропотоком, вблизи пешеходных переходов.

Благодаря новому подходу коммунальщики смогут не ожидать подвоза реагентов спецавтотранспортом, а оперативно пустить в борьбу с гололедом заранее заготовленные запасы.