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Показатель ЕГЭ по русскому языку и математике исключен из оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов исключен – соответствующий Указ Президента от 04.11.2016 № 591 вступил в силу 1 января 2017 года.

«Данная мера позволит повысить объективность проведения ЕГЭ и исключить стимулы административного влияния на его результаты. ЕГЭ не должен использоваться в качестве показателя оценки эффективности работы учителей, и тем более при составлении рейтингов образовательных организаций», - отметил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

По сообщению департамента образования и науки Тюменской области, проект указа подготовлен на основе предложений Рособрнадзора. Сейчас ведомство направило в регионы соответствующие рекомендации об использовании результатов ЕГЭ исключительно «в целях принятия управленческих решений по совершенствованию направлений подготовки педагогических кадров, корректировке образовательной траектории обучающихся и совершенствованию работы образовательных организаций».

Чиновники сделали вывод: результаты ЕГЭ необходимо использовать при выявлении проблемных вопросов в системе образования, над которыми следует поработать для повышения качества образования!

Напомним: доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, была включена в показатель эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 2008 году - Указом Президента РФ № 607. А в 2014 году аналогичным указом Президента показатель ЕГЭ был исключен из оценки эффективности деятельности губернаторов и региональных властей.