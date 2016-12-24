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Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области подвел итоги работы в сфере товарной аквакультуры за 2016 год.

Согласно данным, представленным пользователями рыбоводных участков, производство (выращивание) товарной рыбы за минувший год составило 1915 тонн, что на 20,5 процента превышает целевой показатель, установленный для региона отраслевой программой «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в РФ на 2015-2020 годы».

В сравнении с 2015 годом производство рыбы в Тюменской области возросло на 694 тонны, или на 56 процентов. За 2016 год рыбоводными хозяйствами Тюменской области выращено 1166 тонн пеляди, 306 тонн карпа, 120 тонн щуки, а также 323 тонны других видов рыб. При этом производство пеляди в сравнении с 2015 годом увеличилось более чем в 2 раза. Следует отметить, что опережающим темпам развития аквакультуры способствовали не только благоприятные гидрологические условия водоемов Тюменской области и комплекс проведенных мелиоративных мероприятий, но и меры государственной поддержки, оказываемые правительством Тюменской области рыбоводным хозяйствам.