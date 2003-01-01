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В регионе проведено более 450 проверок торговых точек в рамках мероприятий по ограничению реализации спиртосодержащей непищевой продукции.

По данным областного Управления Роспотребнадзора, проверки проводятся на основании постановления главного государственного санитарного врача РФ «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».

Тюменские специалисты выявили нарушения как в областном центре, так и в муниципалитетах. По итогам рейдов было арестовано 4570 единиц продукции объемом 467 литров. Шесть материалов направлено в правоохранительные органы. Торговали «пузырьками» в основном предприятия малого бизнеса.

О фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции граждане могут сообщить по телефону горячей линии +7-963-068-79-21. Работа горячей линии организована в круглосуточном режиме.