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Три десятка общественных проектов Югры получат окружные субсидии на реализацию.

Речь идет о проектах некоммерческих организаций, направленных на оказание услуг по социальному обслуживанию, социальной защите и поддержке граждан. Об этом сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Получатели субсидий были отобраны экспертной комиссией. Всего на рассмотрение поступило 47 заявок. 30 из них получат средства на реализацию. Общая сумма финансовой поддержки составляет 7,5 миллиона рублей.

— Большинство авторов предложили конкретные социальные услуги, которые сегодня востребованы в округе. Это создание безбарьерной среды для инвалидов, досуг детей с особенностями развития, отдых и оздоровление людей старшего поколения, социализация лиц, вернувшихся из мест лишения свободы. Общественные и иные некоммерческие организации Югры сегодня работают в этом секторе и приносят реальную пользу жителям автономного округа, — отметила директор департамента социального развития Мария Краско.