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На Ямале подвели предварительные итоги осенней призывной кампании.

По информации пресс-службы губернатора ЯНАО, автономный округ полностью выполнил план Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Из арктического региона было призвано 1430 новобранцев. В сухопутные войска отправились 750 ямальцев, в Военно-морской флот — 150, в Национальную гвардию — 150, в ВДВ — 40, в авиацию — 15. Достаточно высоким оказался образовательный уровень призывников. Служить отправились 220 северян, имеющих высшее профессиональное образование, а также 100 новобранцев, освоивших военно-учетные специальности на базе ДОСААФ.

В рамках проведения призывной кампании представители военкоматов и призывных комиссий активно проводили встречи с родителями и будущими защитниками Отечества. Всего состоялось полтора десятка таких встреч в различных муниципальных образованиях ЯНАО.