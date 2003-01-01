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Управление Пенсионного фонда в городе Тюмени приглашает граждан на занятие в «Школе молодого пенсионера».

Специалисты управления продемонстрируют электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР и научат им пользоваться. «Личный кабинет» и электронные сервисы позволяют записаться на прием в управление и получать ряд услуг, не выходя из дома.

На занятии будут даны ответы на вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения, а также разъяснения о подготовке документов к оформлению пенсии.

Занятие состоится 20 января с 14 до 15 часов по адресу: улица Ленина, 78, клиентская служба. Запись по телефону 46-32-26.