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В шестой раз стартовал конкурс «Город России. Национальный выбор», в рамках которого все желающие могут проголосовать за любимый город.

Тюмень — традиционный участник этого мероприятия, как и административные центры всех регионов Российской Федерации. В первые дни голосования 2017 года наша областная столица заняла место в лидирующей двадцатке. То, на какой позиции Тюмень окажется в конце года, во многом зависит от нас, жителей города и области.

За пять предыдущих лет на самое высокое для себя место — седьмое — Тюмень поднималась в первом конкурсе (2012 год). В последующих конкурсах места были в отдалении от лидеров, но в ведущей группе — от 16 до 23. А победителями за эти пять лет стали пять разных городов: Смоленск, Чебоксары, Хабаровск, Севастополь и Магас.

Принять участие в выборе могут пользователи сети интернет на сайте город-россии. рф до 30 декабря 2017 года. С одного ip-адреса допускается голосование 1 раз в сутки, и регистрация при этом не требуется. Процедура голосования очень простая.