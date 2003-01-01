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На Ямале, как и по всей России, начался Год экологии.

Предполагается, что в течение 2017-го на территории автономного округа состоится не менее 70 масштабных природоохранных мероприятий и инициатив. Самые заметные — уборка острова Вилькицкого, где ещё в советское время были оставлены тонны металлолома и мусора, завершение уборки острова Белый, создание питомника зелёных растений в Салехарде, изучение ледников в районе массива Рай-Из на Полярном Урале.

Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, региональным планом предусмотрено проведение 12 акций, охватывающих все муниципалитеты, по очистке различных территорий региона от несанкционированных свалок и по посадке деревьев.

Также Ямал присоединится ко всероссийским проектам. В арктическом регионе наладят раздельный сбор твердых коммунальных отходов, будут внедрять систему сбора ртутьсодержащих отходов, проведут акции «Всероссийский день посадки леса», «Живи, лес», проекты «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы».