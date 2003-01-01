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Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередное совещание о ходе строительства социально значимых объектов.

На этот раз обсуждались проекты, реализуемые в Сургуте, Югорске и Нефтеюганском районе. Как сообщает окружной департамент общественных и внешних связей, в Сургуте продолжается возведение спортивного комплекса с 50-метровым бассейном. По словам Натальи Комаровой, сургутяне давно ждут этот комплекс, с ним связаны планы по развитию различных видов спорта. И открытие уже близко — осталось выполнить отделочные работы. Кроме сургутского объекта достраивается физкультурно-спортивный комплекс в Югор­ске. Плановый ввод его в эксплуатацию намечен на декабрь 2017 года. В настоящий момент готовность оценивается в 86 процентов.

Участники совещания оценили ход строительства комплекса «Школа — детский сад» в поселке Юганская Обь Нефтеюганского района. Ввод этого объекта в эксплуатацию намечен на январь 2018 года. Строители немного отстали от плана из-за аномальных холодов. Губернатор округа считает, что времени достаточно для того, чтобы вернуться в установленный график работ.