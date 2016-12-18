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В Заводоуковске провели турнир по танцевальному спорту «Рождественский променад». В нём приняли участие 99 пар заводоуковских спортсменов.

Маленькие танцоры танцевали польку, вару-вару, ча-ча-ча и делали это с большим старанием. Юниоры, как более опытные, демонстрировали уже отточенное мастерство в венском вальсе, страстной румбе, имитирующем корриду пасодобле. На этом турнире было разыграно 97 комплектов наград. Его участники не скрывали своих эмоций. Многие из них впервые поднимались на пьедестал почёта.

Соревнования по спортивным танцам стали проводиться в Заводоуковске в 2013 году. Тогда в них приняли участие 87 пар из Заводо­уковска, Ялуторовска и Тюмени. С каждым турниром количество участников росло. На паркете СК «Центральный» неоднократно выступали спортсмены из Омска, Тюмени, Тобольска, Кургана, Ишима, Свердловской области. В апреле 2016 года Заводоуковск принимал рекордное количество спортсменов — 574 пары.