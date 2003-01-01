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Губернатор Владимир Якушев провел рабочую встречу с начальником Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенантом Сергеем Диденко.

На встрече обсуждалась совместная работа и сотрудничество по предупреждению и прогнозированию природных и техногенных рисков, характерных для Тюменской области. Кроме того, шла речь о повышении эффективности комплексной системы безопасности.

Как проинформировал Владимир Якушев, уже сейчас в области идет подготовка к паводкам и сезону природных пожаров. В частности, укрепляются дамбы, строятся дополнительные земляные валы, в Ишимском районе в ближайшее время начнется прокладка обводного канала, который снизит угрозу подтопления населенных пунктов.

«Работа идет в тесном контакте с МЧС, со временем она будет только усиливаться. При этом решаются вопросы совершенствования управления в области безопасности жизнедеятельности населения», — констатировал губернатор.