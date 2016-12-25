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В школах Салехарда начались уроки финансовой грамотности.

По сообщению пресс-службы губернатора ЯНАО, основная цель этих занятий — помочь подросткам взвешенно принимать денежные решения, правильно оценивать риски и использовать преимущества финансовых инструментов. Курс рассчитан на учащихся 8-11-х классов.

Как правило, в этом возрасте дети начинают распоряжаться собственными деньгами, которые получают на карманные расходы. А у некоторых уже есть собственные банковские карты. При этом большинство школьников пока не знает элементарных правил безопасности при финансовых операциях. В роли преподавателей выступают молодые банковские специалисты. Они рассказывают о деятельности банков, о деньгах и о том, какие они бывают (наличные и безналичные), о правилах безопасного использования банковских карт и о специализированных онлайн-сервисах.