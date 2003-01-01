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В адрес губернатора Югры Натальи Комаровой пришла благодарность из Тамбовской области.

Глава этого региона Александр Никитин выразил северянам признательность за активное участие во всероссийской акции «Фестиваль снежинок» в рамках проекта «Тамбов — новогодняя столица России». Об этом сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

В ходе акции жители 42 регионов России прислали организатором 4,5 тысячи разнообразных снежинок со своими новогодними желаниями, адресованными Деду Морозу. Югорчане проявили большую фантазию и активность, что привело к уникальному достижению. «Ваша поддержка позволила установить рекорд — самое большое количество снежинок с добрыми пожеланиями, размещенных в одном месте», — отметил Александр Никитин. Добавим, что новогодней столицей России следующей зимой станет Ханты-Мансийск, которому Тамбов уже передал эстафету.