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В рамках Года экологии в регионе стартовал конкурс детского рисунка «Вода — бесценный дар природы».

Он посвящен Всемирному дню воды, который отмечается 22 марта. Как сообщает областной департамент экологии и недропользования, поучаствовать в конкурсе могут дошкольники — дети в возрасте от 3 до 6 лет, школьники от 7 до 12 лет, подростки от 13 до 17 лет.

Впереди несколько этапов интересного пути. Работы будут приниматься до 28 февраля, затем рисунки оценят на уровне муниципалитетов, после отбора которых приступит к своим делам конкурс­ное жюри. Награждение победителей и призеров запланировано на 22 марта.

Информацию о конкурсе можно уточнить по телефонам в Тюмени: 556-144, 556-151.