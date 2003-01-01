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В Югре продолжают принимать серьезные меры по обеспечению безопасности перевозок детей.

После резонансного трагического декабрьского ДТП масштабные проверки проведены во всех муниципальных образованиях округа. Как сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО, к дисциплинарной ответственности привлечены 30 должностных лиц органов местного самоуправления, допустивших нарушения действующего законодательства.

Среди нарушений чаще всего встречались такие как отсутствие уведомлений об организованной перевозке групп детей в ГИБДД, отсутствие предрейсового инструктажа водителя по безопасности и перевозке детей, отсутствие информации о получении согласия родителей и законных представителей и другие.

Для обеспечения безопасности детей во всех образовательных организациях 105 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа проведены общешкольные родительские собрания, внеочередные инструктажи руководящего и педагогического состава.