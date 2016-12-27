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Музейно-выставочный комплекс имени Шемановского получил поистине бесценный дар.

Фонды учреждения пополнили 750 предметов, связанных с именем ученого Владимира Петровича Евладова. Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, коллекция передана северянам внуком исследователя Андреем Евладовым.

Коллекция включает в себя фотоснимки 20-х годов прошлого века на фотобумаге и стеклянных фотопластинках, сделанные ученым во время экспедиционных поездок по Ямалу. Также есть его личные документы и записи, предметы домашнего обихода, фотоаппарат с кассетами для стеклянных фотопластинок, карманные часы фирмы Павла Буре, подзорная труба 1918 года с запасными линзами, семиструнная гитара в кофре.

Таким образом, на Ямале сейчас собрана самая крупная коллекция, относящаяся к жизни и деятельности на Ямале человека, во многом благодаря которому о самом округе и о его коренных жителях стало известно гораздо больше.