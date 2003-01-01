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Служба занятости населения подвела итоги 2016 года.

За прошедшие 12 месяцев за содействием в трудоустройстве обратились 57,2 тысячи человек. В результате 46,9 тысячи из них в течение года были трудоустроены. Об этом сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Трудоустройство тюменцев осуществлялось и в рамках различных программ, реализованных службой занятости. Так, 3,6 тысячи жителей области смогли принять участие в оплачиваемых общественных работах. На дополнительно созданные рабочие места устроилось 2,2 тысячи человек. Находили работу инвалиды, многодетные родители, граждане, освобожденные из мест заключения. А 303 безработных тюменца открыли собственное дело.

Добавим, что количество официально зарегистрированных безработных по состоянию на начало 2017 года составляло в Тюменской области 4,7 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы равнялся 0,7 процента от численности экономически активного населения.