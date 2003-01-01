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Во всех муниципалитетах Ямала проходят мероприятия по случаю начала Года экологии в России.

В Надымском районе, как сообщает его официальная пресс-служба, Год экологии решили встретить… снеговиками. Участие в создании снежных фигур приняли тысячи жителей района: дети, молодежь, представители предприятий и организаций, органов местного самоуправления поселений, учреждений культуры, спорта, молодежной политики.

Самыми активными участниками стали школы Надыма, поселков Пангоды, Заполярный, Приозерный и Ягельный, национальных сел Ныда и Кутопьюган, дошколята Надымского района и воспитанники Центра детского творчества.

А самого главного снеговика слепили в Надыме. Он был построен совместными усилиями детей и молодежи на площадке у ТЦ «Северный гостиный двор». По этому случаю в городе устроили праздник — с играми, конкурсами и подарками.