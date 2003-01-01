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Правительство Югры на очередном заседании приняло решение создать Фонд научно-технического развития.

Губернатор округа Наталья Комарова пояснила, что это обусловлено необходимостью создания инфраструктуры по реализации национальной технологической инициативы и развития экономики нового технологического поколения, что было заявлено в декабрьском послании Президента России Владимира Путина.

— Самое важное — это выстроить образовательное и технологическое ядро развития экономики. Сейчас в Югре существуют все предпосылки для создания такого инновационного лифта, — отметила глава северного региона Наталья Комарова.

Как сообщает окружной департамент общественных и внешних связей, цель фонда — организация и консолидация всех заинтересованных образовательных организаций. Новая структура обеспечит научно-технологическое развитие, окажет содействие органам государственной власти в реализации научно-технической политики.