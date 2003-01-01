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Журналистов Тюменской области приглашают на Большой проектный совет.

Главная тема, которую предстоит обсудить представителям СМИ, — совершенствование региональной информационной политики и перспективы ее развития. Вопрос о необходимости перемен в данной сфере поднял губернатор Владимир Якушев в своем последнем послании.

Как отметил тогда Владимир Владимирович, придется полностью пересмотреть устоявшийся взгляд на всю сферу публичных коммуникаций и информационной политики. Губернатор уверен: выход Тюменской области на новые рубежи развития неосуществим без постоянного, многостороннего и результативного обмена мнениями, идеями, критическими и конструктивными предложениями между бизнесом, властью и обществом. Встреча состоится 25 января в областном Доме журналистов (Осипенко, 81), начало в 15-00. Заявки на участие необходимо подавать по телефону 68-96-96. А предложения направить на электронный адрес usmi@72to.ru.