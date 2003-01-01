·

В Тюменской области подвели строительные итоги года.

Они оказались позитивными — в регионе превышен первоначальный план по вводу жилья. Всего строители за двенадцать месяцев сдали 1 миллион 684 тысячи квадратных метров жилья, что составило почти 110% от планового показателя.

Как сообщает пресс-служба губернатора области, введено 1 миллион 140 тысяч квадратных метров многоквартирных домов и 544 тысячи — индивидуальных жилых домов.

Названы и лидеры отрасли, на счету которых больше всего возведенных объектов. Это ОАО «Тюменская домостроительная компания» (161 тысяча квадратных метров построенного жилья) ООО ПСК «Дом» (86 тысяч), ООО «ЭНКО-ГРУПП» (76 тысяч), ООО «Меридиан Констракшн» (51 тысяча), ЗАО «Завод ЖБИ-3» (45 тысяч), ООО «Брусника. Тюмень» (44 тысячи), ООО «Тюменгаз­строй» (41 тысяча) и другие.