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Губернатор Владимир Якушев провел совещание в режиме видеоконференции с муниципальными образованиями.

Главная тема разговора — предстоящий весенний паводок, который уже не за горами. По словам главы региона, которые приводит его пресс-служба, в области наблюдается высокий снежный покров, а снега будет еще больше.

— Прошлогодняя весенняя ситуация в некоторых районах помнится всем. Чтобы она не повторилась в этом году, нужно активизировать работу по подготовке подробного плана противопаводковых мероприятий в каждой территории. На это должно уйти не более двух недель, — дал поручение Владимир Владимирович.

Важной задачей остается информирование населения. Жителям населенных пунктов в зоне риска нужно быть готовыми к стихии и знать, как действовать. Также на местах предстоит подготовить и проверить защитные сооружения, продумать схему доставки продовольствия, медикаментов и организацию учебы для школьников в тех населенных пунктах, дороги к которым будут затоплены.