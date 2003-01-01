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На Ямале продолжается реализация программы по предоставлению земельных участков многодетным семьям.

В прошедшем году землю получили 209 семей, где воспитываются трое и более детей. Еще 76 таких семей воспользовались альтернативой — возможностью вместо участка получить социальные выплаты на приобретение или строительство жилья. Наиболее активно предоставлялись земельные участки в Салехарде — более пятидесяти. В Новом Уренгое предоставлено 29 участков, в Приуральском районе — 25, в городе Лабытнанги — 21.

По информации окружного департамента соцзащиты населения, сейчас в автономном округе проживает 10302 многодетные семьи, из них 3669 семей поставлено на учет для получения бесплатного земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.