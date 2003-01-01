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Некоммерческие организации Югры получат возможность оказывать 45 социальных услуг для населения.

Тема обсуждалась на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития округа и Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Югры. Участие в разговоре принимала губернатор Наталья Комарова. Было отмечено, что в 2016 году Югра вошла в число 35 регионов, где будет реализована «дорожная карта» по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг. По словам Натальи Комаровой, у округа много резервов и очень высокий потенциал в данном направлении.

В 2016 году услугами негосударственных поставщиков социальных услуг воспользовались 1252 гражданина пожилого возраста и инвалида, 1200 детей, в том числе 52 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Общая сумма финансовой поддержки из бюджета Югры для НКО, действующих в социально значимых сферах, составила 1,2 миллиарда рублей.