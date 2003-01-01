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70 процентов инвалидов, обращающихся в службу занятости, трудоустраиваются.

Об этом проинформировал областной департамент труда и занятости населения. По данным ведомства, активная работа органов занятости населения в части трудоустройства инвалидов за 6 лет позволила увеличить этот показатель на 16,3 процента.

В 2016 году за помощью обратился 2871 житель области с ограниченными физическими возможностями. 2004 из них были трудоустроены. В том числе 606 человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах. А шестеро, получив поддержку от государства, смогли начать собственное дело.

Надо отметить, что по показателю уровня трудоустройства инвалидов Тюменская область занимает первую позицию в рейтинге регионов РФ, подготовленном Минтрудом России по итогам первых шести месяцев 2016 года.