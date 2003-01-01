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143 ямальских детей-сирот в 2017 году получат ключи от собственных квартир.

Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, в окружном бюджете на приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда предусмотрено 530 миллионов рублей. Кроме того, 2,4 миллиона рублей поступят из федерального бюджета — на обеспечение жильем детей-сирот по договорам найма специализированных жилых помещений.

Из регионального департамента образования уже поступил список детей, которые будут обеспечены благоустроенным жильем в этом году. Началась работа по приобретению жилья согласно списку муниципальных образований по месту учёта.

Отметим, что программа активно выполняется уже не первый год. Так, в 2016 году в свои квартиры въехали 183 участника программы. Среди них 19 детей-сирот по собственному желанию решили жить в Тюмени и там справили новоселье.