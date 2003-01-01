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Структурные подразделения югорского правительства продолжают представлять на публичное обсуждение годовые отчеты о своей работе.

На очереди — департамент строительства. В ведомстве сообщили о том, что в 2016 году план по вводу жилья в округе выполнен на 100,4%. Было возведено почти 803 тысячи квадратных метров, а лидерами жилищного строительства стали Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск, о чем сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Значимым событием года стало строительство при государственной поддержке первого наемного дома социального использования на 512 квартир в Сургуте. Опыт оказался успешным, его решили продолжить в Нижневартовске, Мегионе и Ханты-Мансийске.

Сохранились хорошие темпы ипотечного кредитования. За минувший год выдано 16 тысяч ипотечных кредитов, что на 35,6% больше, чем в предыдущем.