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В Тобольске создан организационный комитет по подготовке к юбилею города.

В конце июня 2017 года духовная, а в прошлом еще и политическая столица Сибири отметит 430-летие со дня образования. Юбилей отпразднуют ярко и нестандартно, но при подготовке к нему неоценимой будет помощь горожан — и делом, и идеями, и проектами.

Администрация города обратилась к архитектурно-градостроительному совету с просьбой предоставить комплексный план праздничного оформления Тобольска к знаменательной дате.

Также обращения были направлены руководителям социальной сферы, главам комитетов социальной направленности. Их просят озвучить новые проекты, совместные направления и мероприятия. Благо позитивный опыт имеется — летом 2016 года Тобольск отмечал 429-й день рождения, что по сути стало генеральной репетицией юбилея, при праздновании которого будут учтены все плюсы и минусы.