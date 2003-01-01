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Диспетчерская система пассажирского транспорта Тюмени признана лучшей в России.

Это стало известно по итогам Всероссийского конкурса «Лучшие информационно-аналитические инструменты — 2016», который проводился Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации. Первое место заняла автоматизированная система диспетчеризации для городского и пассажирского транспорта и мобильных служб МКУ «Тюменьгортранс». В Тюмени давно используются современные технологии при организации работы городского общественного транспорта. Каждый автобус оснащен оборудованием на основе ГЛОНАСС. Это позволяет получить данные о местоположении, направлении и скорости движения в режиме реального времени. Создано специальное мобильное приложение, которое уже установили на свои телефоны и смартфоны почти сорок тысяч тюменцев. Приложение позволяет в режиме реального времени посмотреть и спланировать свой путь в нужном направлении и увидеть график будущей поездки.