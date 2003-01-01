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В регионе в 2017 году продолжится реализация программы по предоставлению работникам бюджетной сферы субсидий и займов на приобретение жилья.

Соответствующее распоряжение было подписано на очередном заседании президиума правительства Тюменской области, которое провел губернатор Владимир Якушев. Как сообщает его пресс-служба, средства предполагается выделить из областного бюджета.

На текущий год эта сумма равняется 882 миллионам рублей. Бюджетная поддержка поможет решить жилищный вопрос еще 587 бюджетникам Тюмени и Тобольска.

Добавим, что программа стартовала в регионе с 2011 года. За весь период ее реализации 3810 учителей, врачей, работников культуры и спорта Тюмени и Тобольска улучшили свои жилищные условия благодаря господдержке. А общий объем помощи бюджетникам на решение жилищных проблем превысил 5,5 миллиарда рублей.