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На Ямале подвели промежуточные итоги работы двух уникальных проектов, которые созданы для контроля над проведением капитального ремонта.

Оба были инициированы окружным Фондом капитального ремонта многоквартирных домов совместно с Общественной палатой ЯНАО и действуют уже полгода.

Первый проект — «Тревожная кнопка», с помощью которого граждане через сеть интернет могут обратиться по поводу качества ремонта. С июля 2016 года по январь 2017 года на сайт поступило 14 жалоб. Часть из них касалась низкого качества или несоблюдения сроков проведения работ по капитальным ремонтам. Другой проект — «Хроника ремонта». Он основан на фотофиксации ремонтных работ и позволяет собственникам жилья отслеживать ход работ по каждому дому от момента начала работ до сдачи объекта. За шесть месяцев была обеспечена фотохроника по всем 249 домам Краткосрочного плана 2016 года во всех 13 муниципальных образованиях Ямала.