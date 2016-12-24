·

Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередное заседание правительства автономного округа.

Одним из ключевых вопросов стало распределение субсидий на развитие игровых и приоритетных видов спорта. Как сообщает окружной департамент общественных и внешних связей, речь шла о сумме в 340 миллионов рублей.

Как проинформировал директор департамента физической культуры и спорта Югры Игорь Губкин, среди получателей средств — 7 игровых клубов и 10 спортивных федераций. Субсидии получат организации, представляющие 11 различных видов спорта.

Деньги планируется, в частности, направить на участие югорских спортсменов в первенствах и чемпионатах Российской Федерации, поддержку команд, в том числе и детских, а также улучшение материально-технической базы по этим видам спорта.