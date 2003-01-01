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На Ямале собрали уникальный гербарий — не простой, а электронный.

В настоящий момент гербарий Научного центра изучения Арктики насчитывает свыше 900 образцов флоры арктической и субарктической зон округа. А сама коллекция собирается с 2012 года, о чем сообщает пресс-служба ямальского губернатора.

В ней представлены образцы, привезённые из разных экспедиций по Надымскому, Тазовскому, Ямальскому и Приуральскому районам. Оцифрованный материал планируется разместить на официальном сайте центра изучения Арктики в специальном разделе.

Данная коллекция представляет собой важнейший инструмент для изучения флоры Ямало-Ненецкого автономного округа. Она будет и дальше пополняться.