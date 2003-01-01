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В текущем году капитальный ремонт начнется еще в 143 многоквартирных жилых домах Тобольска.

Ключевым вопросом при проведении ремонтов должна стать позиция самих собственников жилья. От того, насколько эффективно построен диалог между всеми сторонами, участвующими в реализации программы, зависит и конечный результат.

По мнению губернатора Владимира Якушева, которое он озвучил в ходе поездки в Тобольск, необходима постоянная обратная связь с жильцами — и в начале работ, и по их завершении. Должны проходить встречи, на которых собственники согласовывали бы этапы проведения капремонтов, контролировали ход и результат работ.

Как пояснили в пресс-службе губернатора, подобная схема взаимодействия успешно зарекомендовала себя при реализации программы ремонта дворовых территорий. В 2016 году в Тобольске при активном участии жителей в контроле за процессом удалось привести в порядок 18 дворов. В 2017 году планируется облагородить еще более 20 придомовых территорий, на что выделено 36 миллионов рублей.