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Жители Ханты-Мансийска получили возможность бесплатно пользоваться крупнейшими электронными библиотеками.

Речь идет о таких интернет-ресурсах, как «ЛитРес» и «КнигаФонд». А услугу доступа к ним предоставляет Городская централизованная библиотечная система. Как сообщает городская администрация, любой желающий может получить логин и пароль для бесплатного доступа к сайтам со своего компьютера, смартфона или планшета.

По словам специалистов библиотечной системы, «ЛитРес» — это одна из ведущих электронных библиотек в России. Здесь есть и классика, и самые свежие литературные новинки, нашумевшие бестселлеры и произведения лауреатов литературных премий.

«КнигаФонд» — базовая электронная библиотечная система для студентов. Фонд образовательной и художественной литературы создан для того, чтобы удовлетворить все потребности обучающегося в вузе.