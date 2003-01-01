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На Ямале определены победители конкурса на получение стипендий за высокие творческие достижения.

Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, по решению коллегии окружного департамента культуры ими стали учащиеся детских школ искусств Салехарда, Муравленко, Надыма, Ноябрьска, Приуральского района, Нового Уренгоя и Пуровского района.

Из 95 кандидатов, документы которых поступили на рассмотрение специалистов, выбраны 30 лучших. Они удостоены стипендии в размере 1000 рублей, которую будут получать ежемесячно в течение года. Одним из основных критериев отбора на получение стипендии являются победы в окружных, всероссийских и международных творческих конкурсах.

Стипендия является одной из региональных мер поддержки талантливых детей наряду с премиями за высокие творческие достижения и образовательными программами в летних творческих школах России.