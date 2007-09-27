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С 6 февраля в регионе запущена горячая телефонная линия, посвящённая торговле в интернете.

Она открыта Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области». Получить консультации можно в Роспотребнадзоре: (3452) 20-86-66, 20-31-11, а также в Консультационном центре на базе «Центра гигиены и эпидемиологии» — (3452) 68-48-94.

По данным областного Управления Роспотребнадзора, горячая линия будет работать и в пяти территориальных отделах, куда смогут обратиться жители муниципальных образований. Телефоны можно найти на официальном сайте ведомства.

Там же можно прочитать подробную памятку по правам потребителей, которые совершают покупки посредством сети интернет. Дистанционная продажа товаров регулируется Правилами продажи товаров дистанционным способом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 612 от 27.09.2007 года.