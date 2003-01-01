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Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с командующим Уральским округом войск Национальной гвардии РФ Игорем Голлоевым.

В ходе разговора обсуждались итоги работы службы в 2016 году, перспективы сотрудничества, вопросы усиления контроля за безопасностью объектов топливно-энергетического комплекса и социально значимых объектов. Об этом сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

— В период формирования территориального управления в Ханты-Мансийском автономном округе подразделения вновь образованной Рос­гвардии не снизили свои показатели. Качественно и эффективно они обеспечили в этот период общественную безопасность и охрану общественного порядка, в том числе и на объектах ТЭК, — отметила Наталья Комарова.

Среди других тем встречи — работа по патриотическому воспитанию молодежи. Одно из предстоящих совместных мероприятий — празднование Дня войск Национальной гвардии России. К этой дате планируется визит в автономный округ творческого десанта уральской Росгвардии.