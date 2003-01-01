Виртуозы приглашают…
18 февраля в 15-00 колледж искусств Тюменского института культуры устраивает «Концерт виртуозной музыки». Побывать на нём могут все желающие — вход в концертный зал колледжа свободный.
«Эпитет «виртуозный» нередко применяется к блестящей, сложной для исполнения музыке», — отмечают организаторы мероприятия. Именно такими композициями в великолепном исполнении они и предлагают насладиться публике.
Перед слушателями выступят камерный оркестр колледжа искусств «Классика», солисты (студенты специальности «Оркестровые струнные инструменты»): Анастасия Дехтяренко, Екатерина Перетятько, Дмитрий Прокофьев, Анастасия Удовидченко, Яна Расулова, Анастасия Расковалова; концертмейстеры (преподаватели): Елена Ахметова, Валентина Хуланхова, Станислав Хуланхов.
В программе концерта прозвучат сочинения Гайдна, Пьяццоллы, Крейслера, Лало, Вьетана, Россини, Венявского.
Руководитель проекта — Валентина Петрова, заслуженный работник культуры РФ.