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В Ишиме завершилось строительство завода по производству пряников, печенья и бисквитов.

По данным городской администрации, многофункциональная линия по производству мучных и кондитерских изделий готова к работе — сейчас идут пусконаладочные работы. Производственный процесс начнется в течение недели, а уже после 23 февраля продукция попадет к потребителям.

На первоначальном этапе линия будет производить 200 тонн пряников и 100 тонн бисквита в месяц. При этом универсальные печи и мощное оборудование позволят в любой момент расширить ассортимент изделий и увеличить их выпуск.

Объем инвестиций в этот проект составил 25 миллионов рублей. Часть средств была предоставлена фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области». В целом сейчас в Ишиме реализуется 28 инвестиционных проектов с общим объемом финансирования 2,2 миллиарда рублей. 16 проектов будут запущены уже в текущем году.