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В Тобольске День российской науки отметили митингом.

По данным городской администрации, мероприятие проходило в стенах Тобольского педагогического института имени Дмитрия Ивановича Менделеева. С Днем науки участников митинга поздравил глава города Владимир Мазур. Он выразил уверенность, что еще много ученых смогут прославить Тобольск.

— Возможно, сейчас среди нас стоят те молодые люди, которые в ближайшем будущем станут знаменитыми и ведущими учеными, продолжив дела великих земляков. Хочу пожелать вам уверенности в завтрашнем дне, творческого поиска, удачи и побед, — сказал тобольский руководитель.

Были и другие поздравления — от депутатов, руководства института. И, конечно, много слов было сказано о нашем знаменитом земляке, уроженце Тобольска, ученом Дмитрии Менделееве, который внес неоценимый вклад в мировую науку. Добавим, что профессиональный праздник ученых совпадает с днем рождения Менделеева, который родился 8 февраля 1834 года.