·

Более 640 торговых точек Тюменской области уже проверено в рамках мероприятий по пресечению реализации спиртосодержащей непищевой продукции.

Рейды проводятся областным Управлением Роспотребнадзора совместно с УМВД России по Тюменской области и Тюмени. В результате проверок, которые начались в конце декабря прошлого года, в 62 магазинах специалисты выявили нарушения. Арестовано более 6100 единиц продукции, опасной для жизни и здоровья, объемом 770 литров. Общая сумма административных штрафов, которые должны заплатить предприниматели, составляет около 400 тысяч рублей. Кроме того, материалы по семи фактам переданы в правоохранительные органы региона.

В Роспотребнадзоре напоминают: в областном Управлении организована круглосуточная горячая линия для граждан и предпринимателей. На нее можно обратиться по вопросам реализации постановления «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции», в том числе по фактам обнаружения такой продукции в розничной торговле. Номер телефона 7-963-068-79-21.