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Более 30 тысяч детей смогут организованно отдохнуть во время предстоящей летней оздоровительной кампании.

Подготовка к ней в Ямало-Ненецком автономном округе уже началась. Как сообщил окружной департамент молодёжной политики и туризма, юных ямальцев будут принимать девять детских оздоровительных учреждений, находящихся за пределами региона. Так, 6200 детей смогут отдохнуть и поправить здоровье в Тюменской, Курганской и Ленинградской областях, а также Краснодарском крае, Республике Крым, Республике Болгария. Для работы в качестве вожатых, аниматоров, руководителей смен будут привлечены более 300 человек. Помимо оздоровительных учреждений за пределами Ямала на территории автономного округа в летний период планируется к открытию пять палаточных лагерей, в том числе окружной молодёжный лагерь «Северные просторы». Будут работать и пришкольные площадки, а службой занятости населения проводится работа по обеспечению подростков временными рабочими местами.