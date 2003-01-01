·

В Ханты-Мансийске открылся визовый центр Венгрии. Теперь югорчанам нет необходимости ездить в Екатеринбург, чтобы оформить биометрическую визу в страны Шенгена. В открытии центра приняла участие венгерская делегация, в которую вошли представители туристического сервиса. Они заявили, что хотят сделать Югру и Венгрию намного ближе.

Генеральный директор венгерского туроператора «Robinson Tours» Георгий Якоч пригласил северян в гости. По его словам, Венгрия очень дружески настроена по отношению к России.

— У нас очень хорошая гастрономия и, конечно, термальные источники, которые доступны для лечения круглый год. Кроме того, можно посетить Будапешт, который считается одним из самых красивых городов Европы и мира, — сказал Якоч.

В свою очередь югорчане также пригласили венгерских туристов. Например, принять участие в наших традиционных праздниках: Дне оленевода, Вороньем дне, финно-угорских фестивалях, соревнованиях по этноспорту и многом другом.