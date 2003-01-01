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Тюмень выбрана местом проведения V Международного инженерного чемпионата «Case in».

Это крупнейшее соревнование по решению различных инженерных проблем и задач. В нем традиционно состязаются специалисты по пяти направлениям: электроэнергетика, горное дело, геологоразведка, металлургия, нефтегазовое дело. Об этом сообщает областной департамент образования и науки.

Отборочные туры проходят на площадках десятков технических вузов России и стран СНГ. В Тюмени соберутся представители двух направлений — электроэнергетика и нефтегазовое дело. Хозяином чемпионата выступает Тюменский индустриальный университет.

К нам приедут более трехсот студентов из 16 вузов России. Оценивать их будут три десятка экспертов. Это представители ведущих отраслевых компаний, научных и образовательных учреждений, федеральных и региональных органов власти. Лучшие команды поедут в конце мая на финал в Москву.